Lady Gaga'nın ilgi çeken ayakkabıları

1 Mersin metroya kavuşuyor Mersin'de inşa edilecek metro hattı için çalışmalar hızlandı. İnşa edilecek metro hattının ise 2020 yılında hazır olması bekleniyor.

2 Aras Bulut İynemli bedelli asker oldu Kütahya'daki birliğine teslim olan oyuncunun sakalsız hali oldukça şaşırttı.

3 Düğünler için valiliklere önlem listesi gönderildi Artan düğün, nişan ve kutlama gibi etkinliklerde havaya ateş açılmasını engelleyecek genelge, 81 ile yollandı.

4 Malatyalı öğrenci yangın söndürme bombası icat etti Üniversite öğrencisi Murat Toptaş, orman ve petrol boru hatlarında çıkacak yangınları söndürmek için 'bomba' üretti.

5 Fernando, Galatasaray'a ihtar çekti Sevilla'ya gitmek isteyen ve alacaklarından dolayı kulübe ihtar çeken Fernando, Banega'nın transferinde takas olarak kullanılacak.

6 Çarptığı köpeğe yardım için geri döndü Giresun’da aracıyla bir köpeğe çarpan sürücü, yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra geri dönüp yaralı köpeği veterinere götürdü.