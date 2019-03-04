Lagarde: Anlaşmasız Brexit İngiltere için risk

Uluslararası Para Fonu (IMF) IMF Başkanı Christine Lagarde, anlaşmasız bir Brexit'in, Birleşik Krallık için "en büyük kısa vadeli risk" olduğu uyarısı yaptı.

"NE KADAR GECİKİRSE MALİYETİ O KADAR YÜKSEK OLUR"

Lizbon'da, Portekiz Devlet Konseyi'nin toplantısında konuşan Lagarde, "Anlaşmasız, düzensiz bir Brexit'in ciddi sonuçları olur. Tüm olası Brexit sonuçlarının Birleşik Krallık ekonomisi için net maliyetleri olacak; ancak, Avrupa ile yeni ilişkinin nasıl olacağına ilişkin bir anlaşma ne kadar gecikir ise maliyet o kadar yüksek olur." dedi.

BİRLEŞİK KRALLIK'LA İLİŞKİLERİ OLANLAR İÇİN DE ZOR BİR DÖNEM

Avrupa'nın da Brexit'ten farklı derecede etkileneceğini belirten Lagarde, Birleşik Krallık ile yakın ilişkileri olan İrlanda ve Hollanda'nın yanı sıra Britanya turizm pazarından önemli pay alan Portekiz'in de düzensiz Brexit'in etkilerini göreceğini vurguladı.