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Laik Kemalist Sözcü, Kur'an mealine başladı

'Atatürk'e saygı Kur'an-ı Kerim'in emridir' diyerek ayet uydurmaya kalktılar.

Detay Haber | 15.11.2018 - 14:24..
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Laik Kemalist Sözcü, Kur'an mealine başladı

Ekonomik kriz çıkartalım dediler tutmadı, fabrika ayarlarına dönüp bayatlamış 28 Şubat numaralarıyla milleti ayrıştırmaya çalışıyorlar.

Her gün bir baltalı heykel saldırısına ek olarak Mine G.'nin Halk TV ekranlarında "Atatürk ilahım, Atatürk'e tapıyorum" çıkışları bangır bangır yayınlanıyor.

SÖZCÜ ATATÜRK İÇİN AYETİ BİLE ÇARPITTI

Aşırı laik Sözcü gazetesinin başımıza dinci kesilmediği kalmıştı.

Kur'an ayetini kendine göre çarpıtma cüretini gösterebiliyorlar. 'Atatürk'e saygı Allah'ın emri' gibi bir ayet uydurmak, ancak bir Kemalistten beklenirdi zaten.

Laik Kemalist Sözcü, Kur'an mealine başladı

Laik Kemalist Sözcü, Kur'an mealine başladı

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