Laik - muhafazakâr kavgası çıkarılmak isteniyor

Türkiye'nin geride bıraktığı 'laik-muhafazakâr' ayrımı, başörtüsünün bir insan hakkı olarak kabul görmesiyle birlikte uzun zamandır gündemimizde yoktu.

LAİK - MUHAFAZAKÂR AYRIMI YENİDEN DEVREYE SOKULMAK İSTENİYOR

Farkındaysanız, birkaç yıl öncesinde bıraktığımız laik hassasiyetler, muhafazakâr öncelikler bir takım olaylarla birlikte yeniden gündemimize sokulmak isteniyor.

Bir yandan hayat tarzı bambaşka olan bir genç kız birden çarşafa bürünüyor ve 10 Kasım'da kendince bir protesto göstererek "Puta tapmayın, Atatürk ilah değildir" diye bağırıyor, ardından tutuklanıyor. Bir yandan Atatürk heykellerine saldırılar yapılıyor. Diğer yandan bazı taraftar grupları da "Hocaları müritleri asalım, İmam Hatipleri kapatalım" tezahüratlarında bulunuyor.

'Hocaları müritleri asalım' tezahüratı söyleyen taraftar grupları VİDEO

TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ

Biz bunu şöyle okuyoruz; 90'lı yılların sığ gündemine hapsettiğimiz 'laik-muhafazakâr' ayrımı yeniden bir şekilde gözümüzün içine sokularak gündemimizin bir parçası haline getiriliyor. Kendini laik ya da muhazafakâr olarak tanımlayan herkes, bu oyunun farkında olmaz, bize biçilen rolü oynamaya başlarsa Türkiye yine geri dönmesi hayli güç ayrımların bir parçası olacak.