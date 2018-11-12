taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46775
Euro
6.1571
Altın
1206.33
Borsa
92008.89
Gram Altın
212.039

Laik - muhafazakâr kavgası çıkarılmak isteniyor

90'lı yıllarda Türkiye'nin başına musallat edilen 'laiklik gidiyor, şeriat geliyor' provokatörleri iş başında.

Detay Haber | 12.11.2018 - 14:04..
  1. Haberler
  2. Gündem
Laik - muhafazakâr kavgası çıkarılmak isteniyor

Türkiye'nin geride bıraktığı 'laik-muhafazakâr' ayrımı, başörtüsünün bir insan hakkı olarak kabul görmesiyle birlikte uzun zamandır gündemimizde yoktu.

LAİK - MUHAFAZAKÂR AYRIMI YENİDEN DEVREYE SOKULMAK İSTENİYOR

Farkındaysanız, birkaç yıl öncesinde bıraktığımız laik hassasiyetler, muhafazakâr öncelikler bir takım olaylarla birlikte yeniden gündemimize sokulmak isteniyor.

Bir yandan hayat tarzı bambaşka olan bir genç kız birden çarşafa bürünüyor ve 10 Kasım'da kendince bir protesto göstererek "Puta tapmayın, Atatürk ilah değildir" diye bağırıyor, ardından tutuklanıyor. Bir yandan Atatürk heykellerine saldırılar yapılıyor. Diğer yandan bazı taraftar grupları da "Hocaları müritleri asalım, İmam Hatipleri kapatalım" tezahüratlarında bulunuyor.

'Hocaları müritleri asalım' tezahüratı söyleyen taraftar grupları VİDEO

TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ

Biz bunu şöyle okuyoruz; 90'lı yılların sığ gündemine hapsettiğimiz 'laik-muhafazakâr' ayrımı yeniden bir şekilde gözümüzün içine sokularak gündemimizin bir parçası haline getiriliyor. Kendini laik ya da muhazafakâr olarak tanımlayan herkes, bu oyunun farkında olmaz, bize biçilen rolü oynamaya başlarsa Türkiye yine geri dönmesi hayli güç ayrımların bir parçası olacak.

Laik - muhafazakâr kavgası çıkarılmak isteniyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran, ABD'nin uyguladığı ambargoyu borsa ile deliyor

İran, ABD'nin uyguladığı ambargoyu borsa ile deliyor

22
Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı

Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı

228
Bu sefer de Erdal Beşikçioğlu sosyal medyada linç ediliyor

Bu sefer de Erdal Beşikçioğlu sosyal medyada linç ediliyor

164
Engincan Ural'ın panik halleri

Engincan Ural'ın panik halleri

48
Kendisini mutlu edecek erkeğe servet ödeyecek

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet ödeyecek

111
Putin: Avrupa ordusu fikri olumlu bir gelişme

Putin: Avrupa ordusu fikri olumlu bir gelişme

24
Sezen Aksu dünürüyle tanıştı

Sezen Aksu dünürüyle tanıştı

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM