Lamine Yamal, Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı salladı
El Clasico'yu kazanarak şampiyonluğunu ilan eden Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı taşıdı.
İspanya LaLiga'nın 35. haftasında El Clasico'da konuk ettiği Real Madrid'i 2-0 mağlup eden Barcelona, bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.
Ligin bitimine üç hafta kala puanını 91'e çıkaran Barcelona, Real Madrid'in 14 puan önünde 29. şampiyonluğunu ilan etti.
FİLİSTİN BAYRAĞIYLA KUTLAMA
18 yaşındaki yıldız futbolcunun üzerinde, "Allah'a şükür Madridista değilim" yazılı formayı taraftarlara doğru salladığı da görüldü.
