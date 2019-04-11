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Lenovo K6 Enjoy Edition tanıtıldı: İşte fiyatı özellikleri

Damla çentikli tasarımıyla dikkat çeken Lenovo K6 Enjoy Edition'ın özelliklerine göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 17:31..
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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Lenovo, K serisinin en yeni üyesi K6 Enjoy Edition'ı resmi olarak tanıttı. Oldukça ince çerçeveleri ve yüzde 88'lik en-boy oranıyla dikkat çeken telefonun özelliklerine hep beraber bir göz atalım.

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LENOVO K6 ENJOY EDITION ÖZELLİKLERİ

6,22 inç büyüklüğünde ve 1520 × 720 piksel çözünürlüğünde HD+ IPS ekrana sahip Lenovo K6 Enjoy EditionMediaTek Helio P22 işlemcisinden güç alıyor. 4 GB RAM kapasitesi bulunan telefonun 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği bulunuyor.

12 MP + 8 MP + 5 MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip telefonun ön tarafında ise 8 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

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Android'in en yeni sürümü Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak Lenovo K6 Enjoy Edition, 208 dolar fiyat etiketiyle sarışa sunulacak.

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