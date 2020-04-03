Leonardo DiCaprio: Tüm desteğimizi hak ediyorlar

Dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio’nun, koronavirüsten zarar görenler için Amerika Gıda Fonu isimli organizasyonun kuruluşunda kurucu ortak olacağı öğrenildi.

Konuya ilişkin AP’ye yapılan açıklamada, oluşturulacak fonla düşük gelirli aileler, yaşlılar, gelir daralması yaşayanlar ve okullardan yemek yardımı alan çocukların ailelerine destekte bulunulacağı belirtildi.

"HEPİMİZE İLHAM VERDİ"

Açıklamada, başlangıç aşamasında olmasına rağmen 12 milyon dolar bağış toplayan derneğin, World Central Kitchen isimli yardım kuruluşu ile ortak çalışacağı ifade edildi. Hayırsever Laurene Powell Jobs ile Amerika Gıda Fonu’nun kurucularından biri olan DiCaprio, projeye destek veren yardım kuruluşlarına teşekkür ederken, "Onlar, ihtiyaç sahibi, savunmasız insanları beslemek için sarsılmaz taahhütleriyle hepimize ilham verdi. Tüm desteğimizi hak ediyorlar." ifadesine yer verdi.

Kampanyaya bağış yapanlar arasında Apple ve Ford Vakfı gibi, sektörlerinde dünya lideri firmaların da yer aldığı öğrenildi.