Leoparı kedi sanıp eve getirdi

Çin'in Yunnan eyaletinde küçük bir çocuğun ormanda gezerken bulup bakmak için eve getirdiği kediler, leopar yavruları çıktı.

SAĞLIKLARI YERİNDE

Hayvanların kedi olmadığından şüphelenen aile, yetkilileri aradı. Durumu özetleyen bir yetkili, "Bölgedeki uzmanlara hayvanların fotoğraf ve videolarını gönderdik. Gerçekten de leopar olduklarını doğruladılar. Sadece birkaç günlükler ve sağlıkları yerinde." açıklamasını yaptı.

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BAKIMINI ÇİN POLİSİ ÜSTLENDİ

Leopar yavrularının bakımını ise Çin polisi üstlendi.

Biberon ile beslenen yavrular, şimdilik yürürken zorlanıyor. Doğaya bırakılmaları için de Vahşi Yaşam Koruma Kurulu ile temasa geçilecek.

350 ADET KALDI

Çin leoparlarından doğada 350 adet kaldığı belirtiliyor. Yasa dışı avlanma ve doğal alanların yok edilmesi sebebi ile bu leoparların türleri de tehlike altında.