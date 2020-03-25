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Lerzan Mutlu: Ece'yi sildim

Lerzan Mutlu, Ece Erken'i neden takipten çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi | 25.03.2020 - 08:16..
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Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine oturan Ece Erken hakkında konuştu.

"YANLIŞ YAPTI"

Mutlu, Erken’in evli bir adamla ilişki yaşadığını duyunca onu sosyal medyada takip etmeyi bıraktığını söyledi: “Ben konuyu duyunca onu sosyal medyada takibi bıraktım. Sonra o da beni takipten çıkardı. Bu olayı kim yapsa yanlış, bana ters” dedi.

VİDEO ŞOK ETTİ

Şarkıcı, Erken’in Mahmutyazıcıoğlu’nun evinin önüne gidip araçlarının aynasını kırdığı videoyu izleyince şok olduğunu da belirtti.

Lerzan Mutlu: Ece'yi sildim

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