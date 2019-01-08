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LG'nin yeni telefonu Q9'un özellikleri belli oldu

LG, orta segment telefonu Q9'u tanıttı. İşte telefonun sahip olduğu bütün özellikler.

Haber Merkezi | 08.01.2019 - 12:43..
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LG'nin yeni orta segment telefonu Q9'un Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılması bekleniyordu, fakat şirket bu telefonu CES 2019'dan önce tanıtmayı seçti. Düzenlediği basın açıklamasında LG Q9'u tanıtan şirket, telefonun özelliklerinden de bahsetti

.LG Q9

LG Q9'UN ÖZELLİKLERİ

Tasarım ve özellik bakımından LG G7 Fit ile oldukça benzer özellikler gösteren telefon, işlemcisi ile dikkat çekiyor. Snapdragon 821 gibi orta-üst düzey bir işlemciye sahip telefonda 4GB RAM bulunuyor. Batarya kapasitesi son çıkan telefonlardan biraz düşük olan LG Q9'da 3.000 mAh batarya bulunuyor.

lg q9

6,1 inçlik çentikli “FullVision” ekrana ve 3.120 x 1.440 ekran çözünürlüğüne sahip LG Q9'un, arkasında 16 megapiksellik tek bir kamera bulunuyor. Telefonun ön kısmında ise 8 megapiksellik bir kamera yerleştirilmiş. Suya karşı da dayanıklı olan telefon, IP68 sertifikasına sahip. Son çıkan telefonların Android 9 Pie işletim sistemi ile geldiğini göz önüne alırsak, LG Q9'da bulunan Android 8 Oreo işletim sistemi, bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratabilir.

Carmine Kırmızısı, Aurora Siyahı ve Fas Mavisi renk seçenekleri ile piyasaya çıkacak LG Q9, 445 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.

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