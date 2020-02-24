Libya Dışişleri Bakanı: Türkiye sivilleri korumak için Libya'da

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve UMH Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 43. oturumu için İsviçre'nin Cenevre kentine geldi.

Seyyale burada, ülkesindeki son gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"HAFTER SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR"

BM Cenevre Ofisi'ndeki toplantıda, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e tepki gösteren Seyyale, Hafter güçlerinin başkentin göbeğinde sivil ve sivil altyapıları hedef aldığını anımsattı.

"HAFTER MASAYI DEVİRDİ"

Hafter'in masayı devirdiğini ve Trablus'a karşı askeri harekat başlattıını söyleyen Seyyale, UMH'nin uzlaşmacı bir hükümet olduğunu vurgulayarak, Abu Dabi ve Palermo'da taraflar arasında yapılan görüşmelerde ulaşılan barış anlaşmalarının tamamının Hafter tarafından ihlal edildiğine dikkati çekti.

Hafter'in ayrıca petrol sahalarını kapattığını, Libya ekonomisine darbe vurduğunu anlatan Seyyale, ancak bu konuda suçu Libya'daki kabilelere yıktığını belirtti.

"TÜRKİYE SİVİLLERİ KORUMAK İÇİN LİBYA'DA"

Seyyale, "Türkiye neden Libya'da?" sorusuna ise "Türkiye Trablus'taki sivilleri korumak için Libya'ya geldi. Türkiye olmasaydı şu anki pozisyonumuzda olmamız mümkün olamayacaktı. Türkiye'nin Libya'daki varlığı sahada dengeleri sağlıyor." yanıtını verdi.

"HAFTER MİLİSLERİ GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA"

Seyyale, Trablus'u tehdit eden tüm güçlerin derhal geri çekilmesi çağrısında bulunarak, "Bu güçler silahlarıyla oradalar ve biz bu silahların nereden geldiğini biliyoruz. Trablus'un yerleşim yerlerini tehdit etmemek için geri çekilmek zorundalar." değerlendirmesinde bulundu.

Cenevre'deki 5+5 formatındaki askeri komite toplantıları ve daha önce BM tarafından 26 Şubat'ta başlayacağı duyurulan Libya konulu siyasi müzakerelere ilişkin ise Seyyale, "(Cenevre'deki heyetimiz) Hafter güçlerinin şu anda bulundukları pozisyonlardan çekilmeleri konusunda ısrar ediyor." şeklinde konuştu.