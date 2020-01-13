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Libya'daki ateşkes için Moskova'daki toplantı başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşları ile Libya ateşkesini konuşmak için Moskova'ya gitti.

AA | 13.01.2020 - 12:27..
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Libya'daki ateşkes için Moskova'daki toplantı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes, 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

KALICI ATEŞKES GÖRÜŞMESİ

Bu gelişmelerin ardından Türk ve Rus heyetlerinin, Libya'da kalıcı ateşkes için Moskova'daki bir görüşme ayarladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Libya'yı konuşmak için Moskova'ya gitti.

Libya'daki ateşkes için Moskova'daki toplantı başladı

BARIŞ VE İSTİKRARI SAĞLAMA ÇABASI MASAYA YATIRILACAK

Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konuk Evi'nde yapılan görüşmede, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları istişare edilecek. Libyalı tarafları temsilen meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ve Libyalı darbeci asker Halife Hafter'in de Moskova'da bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Libya'daki ateşkes için Moskova'daki toplantı başladı

ANLAŞMA İMZALANABİLİR

Diplomatik kaynaklar, bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Libya'daki ateşkes için Moskova'daki toplantı başladı

Libya'daki ateşkes için Moskova'daki toplantı başladı

Libya'daki ateşkes için Moskova'daki toplantı başladı

Libya'daki ateşkes için Moskova'daki toplantı başladı

Libya'daki ateşkes için Moskova'daki toplantı başladı

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