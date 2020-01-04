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Libyalılar Türkiye'nin tezkere kararını kutladı

Libya'da meydanda toplanan halk, TBMM'den geçen Libya tezkeresini kutladı ve Türkiye'ye teşekkür etti.

AA | 04.01.2020 - 02:18..
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Libyalılar Türkiye'nin tezkere kararını kutladı

Libya'nın başkenti Trablus'ta insanlar, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararını kutlamak için toplandı.

Binden fazla kişi bir taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) dün kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi kutlarken, bir taraftan da darbeci General Halife Hafter'i protesto etti.

Akşam saatlerinde başkentin kalbi konumundaki Şehitler Meydanı'nda toplanan Trabluslular, Hafter saflarındaki milis ve paralı askerlerin gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

Libyalılar Türkiye'nin tezkere kararını kutladı

TEŞEKKÜRLERİNİ VE SEVİNÇLERİNİ İFADE ETTİLER

Trabluslular, meydanda kurulan sahneden, Libya'nın yasal temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) verdiği destek dolayısıyla Türkiye'ye teşekkürlerini ve tezkerenin kabul edilmesinden duydukları sevinci ifade etti.

HAFTER'İ DESTEKLEYEN ÜLKELERERE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Meydanı dolduran kalabalık Hafter'i destekleyen ülkelere ise tepki gösterdi. Trabluslular söz konusu ülkelerin liderlerinin üzerinde çarpı işareti bulunan posterlerini yerlere serdi.

Birleşmiş Milletler'i (BM) Trablus'ta yaşananlara karşı kayıtsız kalmakla suçlayan Libyalılar, Hafter’e destek veren ülkeler aleyhine sloganlar attı.

Meydanda, Türk bayrağının yanı sıra Cezayir ve Tunus bayrakları yer aldı.

Libyalılar Türkiye'nin tezkere kararını kutladı

"TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Trabluslu Fethi Saad (63), "Türkiye'ye, Türk halkına ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na bağımsızlığı, demokrasiyi ve hürriyeti savunduğu için teşekkür ediyoruz." dedi.

"BİZLERİ KURTARAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Hafter güçlerince düzenlenen saldırılara ise tepki gösteren Saad, şunları söyledi: "Hafter 10 aydır bizi ayrım gözetmeksizin vuruyor, evlerimizi yıkmakla tehdit etti ve evlerimizden çıkmak zorunda kaldık. Bizleri kurtaran Türkiye'nin rolüne teşekkür ediyoruz. Hafter bizleri vuruyor ve bunun 'cihat' olduğunu söylüyor. Kime karşı 'cihat', bizi yani Müslümanları vuruyor."

Libyalılar Türkiye'nin tezkere kararını kutladı


TRABLUS 10 AYIDR HAFTER'İN SALDIRILARI ALTINDA

Libya'nın başkenti Trablus, 10 aydır Hafter saflarındaki milis ve paralı askerlerin saldırısı altında yaşıyor.

Kentte günde 8 saate varan elektrik kesintileri yaşanırken, Trablusluların dünyaya açılan kapısı durumundaki Mitiga Havalimanı da Hafter milisleri tarafından hedef alınıyor. Başkentin tek sivil havalimanı Mitiga'da, Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle bugün tüm uçuşlar durdurulmuştu.

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