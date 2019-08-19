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Lider Şahin ve Didem Soydan'dan birlikte ilk poz

Aşkları geçen ay Çeşme’de çekilen fotoğraflarıyla ortaya çıkan Lider Şahin ve Didem Soydan, önceki akşam Alaçatı’daydı.

Haber Merkezi | 19.08.2019 - 08:29..
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Lider Şahin ve Didem Soydan, haklarında çıkan aşk dedikodularının ardından ilk kez geçen ay Çeşme’de görüntülenmişti.

SELAMİ BABA İLE TANIŞTI

Şahin ailesinin ortağı olduğu plaja giden ünlü manken, burada sevgilisinin babası Selami Şahin’le de tanışmıştı. Daha önce birlikte poz vermeyen ikili, bu kuralı önceki akşam yıktı.

BİRLİKTE İLK KEZ POZ VERDİLER

Şahin ve Soydan, önceki akşam yakın arkadaşları Umut Eker’le birlikte Alaçatı’daki bi mekna gitti. Mekanda keyifli bir gece geçiren Lider Şahin ve Didem Soydan, mekandan ayrılmadan önce ilk kez yan yana poz verdi.

Lider Şahin ve Didem Soydan'dan birlikte ilk poz

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