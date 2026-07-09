İzlanda Başbakanı Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezdi

NATO Zirvesi için Türkiye’ye gelen İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara’nın simge mekanlarından biri olan Ankara Kalesi’ni ziyaret etti.

KAŞIK OYUNUYLA KARŞILANDI

Başbakan Frostadottir, Ankara Kalesi’nde bulunan bir restoranda yemek yedi ve ardından Ankara Kalesi'nin içini turladı.

Kale esnaflarından birisi de Başbakan Frostadottir'i, kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı.

ANKARA KALESİ'NDE OBJEKTİFLERE POZ VERDİ

Kale içinde kısa bir turun ardından üst kısma çıkan Frostadottir, Ankara manzarasını seyretti ve fotoğraf çektirdi.

Frostadottir, daha sonra kale esnafıyla sohbet ederek buradaki turunu tamamladı.