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Linux nedir

Linux; bilgisayar işletim sistemlerinin en temel parçası olan çekirdek yazılımlarından bir tanesidir.

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Linux nedir

Linux Vakfı çatısı altında geliştirilen bir özgür yazılım projesi olan Linux, bilgisayar işletim sistemlerinin en temel parçası olan çekirdek bir yazılımdır.

Günümüzde süper bilgisayarlarda, akıllı cihazlarda ve internet altyapısında kullanılan cihazların işletim sistemlerinde yaygın olarak kullanılan Linux, milyonlarca akıllı telefonda kullanılan Android işletim sisteminin temelini oluşturuyor.

linux-nedir

Linux, temel olarak Finlandiya Üniversitesi'nde öğrenci olan Linus Torvalds'ın ve internet üzerinde meraklı birçok yazılımcının katkıları ile geliştirilmiştir. Linux, gelişimi açık bir şekilde yapılmaktadır.

Bunun anlamı, işletim sisteminin her aşaması açık olarak internet üzerinde yayınlanmakta, dünyanın dört bir yanında kullanıcılar tarafından test edilmekte, hataları ve eksiklikleri tespit edilerek düzeltilmekte ve geliştirilmektedir.


Linux nedir

Linux nedir

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