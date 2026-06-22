Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine geçti!

FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu ikinci hafta maçında Arjantin ile Avusturya, Dallas'ta karşı karşıya geldi.

Bu müsabakada Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, adını tarihe bir kez daha yazdırdı.

EN GOLCÜ FUTBOLCU OLDU

Arjantinli efsane, Cezayir karşısında attığı gollerle Alman yıldız Miroslav Klose'nin 16 gollük rekorunu yakalamıştı.

Avusturya karşısında da fileleri sarsan Lionel Messi, turnuva tarihinde attığı 17 golle Dünya Kupası'nın en golcü futbolcusu ünvanına sahip oldu.

CEZAYİR MAÇINDA REKORLAR KIRMIŞTI

Arjantin formasını 201. kez terleten 38 yaşındaki futbolcu; 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022’nin ardından 2026’da da kupa heyecanı yaşadı.

Böylece Arjantinli yıldız, altı farklı Dünya Kupası’nda forma giyen ilk futbolcu olmuştu.

Messi ayrıca Cezayir maçındaki golleriyle Dünya Kupası tarihinin en fazla gol katkısı sağlayan futbolcusu olmuştu.

Turnuva kariyerinde 16 gol ve 8 asistle toplam 24 gol katkısına ulaşan Messi, 12 gol ve 9 asistle 21 gol katkısı bulunan Pele'yi geride bırakmıştı.

Turnuvada ilk kez hat-trick yapan Messi, bir Dünya Kupası maçında üç gol atan en yaşlı oyuncu da olmuştu (38 yaş 357 gün).

ÜST ÜSTE 6 DÜNYA KUPASI MAÇINDA GOL ATTI

Tecrübeli futbolcu öte yandan Avusturya karşısındaki golüyle oynadığı arka arkaya 6 Dünya Kupası maçında da topu ağlarla buluşturmayı başardı.

İLGİNÇ BİR REKOR DAHA

Öte yandan maçın 8. dakikasında kazanılan penaltıyı dışarı gönderen Lionel Messi, bir ilginç istatistiğe daha imza attı.

Arjantinli yıldız, 7 kezle Dünya Kupası tarihinde en fazla penaltı kullanan ve 3 kezle de en çok kaçıran oyuncu oldu.

MBAPPE'NİN 14 GOLÜ VAR

Kylian Mbappe, turnuvanın en golcü futbolcuları listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

3. kez Dünya Kupası sahnesinde boy gösteren Fransız hücumcu attığı 14 golle, Brezilyalı Ronaldo Nazario'nun ardından Alman Gerd Müller ile üçüncü sırayı paylaşıyor.