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Liposuction nedir

Liposuction, genel anestezi ile yapılan bir yağ alma operasyonudur.

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Liposuction; bölgesel zayıflama, diyet gibi yöntemlerle giderilemeyen yağların vücuttan atılmasına yardımcı olan estetik bir operasyon olarak biliniyor.

DOKTOR ONAYI İLE YAPILAN BİR ESTETİK OPERASYON

Bu operasyon genellikle yağlanmanın inatçı olduğu kalça, basen, karın ,bel ve diz gibi bölgelere uygulanır.

Estetik operasyon sırasında 2-3 mm çapındaki ince ve uzun kanüller kullanılarak, yağ dokuları vakumlanır. Her cerrahi operasyonda olduğu gibi liposuctionda da doktor onayı gerekir.

Liposuction nedir

4-8 HAFTADA İYİLEŞME GERÇEKLEŞİR

Operasyon sonrasında özel olarak üretilmiş korseler kullanılmalıdır. İyileşme süresi 4-8 hafta arasında değişir. Ödem ve morluklar bu belirtilen haftalarda ortadan kalkar.

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