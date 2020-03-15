Londra’da yeni doğan bebeğe korona teşhisi kondu

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 11'e yükselirken, vaka sayısı ise 798'e yükseldi.

KORONA YENİ DOĞAN BEBEKTE DE TESPİT EDİLDİ

Başkent Londra'da ise annesine koronavirüs teşhisi konulan yeni doğan bebeğin koronavirüs testi pozitif çıktı. Böylelikle yeni doğan bebek, koronavirüsün en genç vakası oldu.

Virüsün bebeğe anne karnında mı yoksa doğumda mı bulaştığı ise henüz bilinmiyor.

ÇİN'DEKİ BEBEK SAVAŞI KAZANMIŞTI

Çin'in Çongçing kentinde annesinde koronavirüs tespit edilen An An adlı bebek, koronavirüse karşı savaşı kazanmıştı. Annenin hamileliğin 35. haftasında yapılan koronavirüs testinde pozitif çıktığı belirtilmiş, bebek sezaryen operasyonla dünyaya gelmişti.

Doğumdan sonra kontrol altına alınan ve 350 saatlik tedavinin ardından savaşı kazanmış ve hastaneden taburcu edilmişti.