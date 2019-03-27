Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

Türkiye'de döviz kuru hareketli günler geçirdi. Geçtiğimiz cuma günü kurlarda yaşanan yükselme sonrası dolar 5.83 seviyelerine kadar çıktı. Ardından Merkez Bankası'nın aldığı önlemlerle dolar düşüşe geçti.

Türkiye seçim atmosferini yaşarken yabancı piyasalarda döviz/lira üzerinden hareketlilik yaşandı.

SWAP PİYASASINDA YAŞANAN GELİŞME

Londra'daki swap piyasasında Türk Lirası'nın gecelik faizi, yüzde 350'yi aştı. Geçen hafta yüzde 22 seviyesinde seyreden bu oran son iki gün içinde 10 kattan fazla arttı.

Reuters haber ajansı, yabancı bankaların Türk lirası elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında, Türk bankaların yasal dayanaklarının da oldukça altında Türk lirası sağlamak istemesi neticesi bu gelişmenin yaşandığını aktardı.

Peki yabancı bankalar neden Türk lirasına sarıldı? Dolar 5.80 seviyelerine geldiğinde, daha da yükseleceğini düşünerek işlem yapan piyasalar, doların düşmesiyle büyük bir gol yemiş oldu.

SWAP İŞLEMİ YAPANLAR KURUN YÜKSELMESİNİ BEKLEDİ

Çünkü swap piyasasında yabancılar elindeki doları Türk bankalarına bir süreliğine ödünç vererek karşılığında Türk lirası alıyor. Daha sonra o Türk lirasını tekrar dolarla değiştirerek geri alıyor. Ancak geri Türk lirası aldığında yüzde 24 faiz ile borçlandıysa ertesi gün kurun artmış olması gerekiyor.

MERKEZ'İN MÜDEHALESİ HAYALLERİ SUYA DÜŞÜRDÜ

Geçtiğimiz cuma günü Türk lirası değer kazandığında 2018 yılının Ağustos ayında gerçekleşen saldırıyı bekleyenler ciddi miktarda döviz aldı. Ancak Merkez Bankası'nın önlemiyle bu hamleler boşa düştü. Bu da Londra piyasasında swap işlemi gerçekleştirenlerin büyük zarar görmesine yol açtı.