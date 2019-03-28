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Doları düşüren hamleler

Dün ekonomistlerin tek gündemi haline gelen Londra swap piyasası ve döviz kurunun durumu hakkında anlaşılır bir analiz yayınladık.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 08:29..
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Türkiye yerel seçimlere giderken döviz kuru üzerinden yine bir operasyona maruz kaldı. 24 Haziran seçimleri öncesi aynısını yaşadığımız senaryo geçtiğimiz cuma günü gerçekleşti. Ancak 24 Haziran öncesi ve ağustos ayındaki saldırılardan ders çıkaran Merkez Bankası, olaya müdahale etti.

Peki hangi gelişmeler doların düşmesini sağladı. İşte madde madde doları düşüren nedenler...

*Türkiye'de bankaların Türk lirası karşılığı yaptığı döviz işlemlerinin yüzde 45'i swap (takas) şeklinde gerçekleşiyor.

*Geçtiğimiz yıl Türk bankalarının swap işlemleri ödenmiş sermayelerinin yüzde 25'ine düşürüldü.

MERKEZ FAİZİ YÜKSELTTİ

*Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bankalardan aldığı dövizlere karşılık kendi bastığı Türk lirasını veriyor. Merkez Bankası bu işlemde faizi yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkardı.

TÜRK BANKALARI DIŞARIYA TL VERMEK YERİNE MERKEZ'E GİTTİ

*Bu gelişmeler Türk bankalarının yurt dışına Türk lirası vermeyerek Merkez Bankası ile işini görmesini sağladı.

Doları düşüren hamleler

PİYASADA TL AZALDI

*Faizlerin yüksek olduğu bir ortam var. Piyasada swap işlemi yapacak Türk lirası azaldı.

SWAP İŞLEMİ YAPAMADILAR

*Londra piyasalarında Türk lirası borçlanıp swap işlemi yapmak isteyenler bu durumda yüksek faiz oranlarıyla karşılaştı. Yüzde 230'luk bir faiz oranıyla karşılaşanlar Türk lirası alımından uzak durdu.

DOLARI DÜŞÜRDÜ

Türk lirasının faizinin yüksek olması değerlenmesini sağladı. Bu durum da doları düşürdü.

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