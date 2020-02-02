Lübnan, Çin gemisinin girişine izin vermedi

Çin'in Vuhan kentinde etkili olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 259'a, virüs bulaşan kişi sayısı ise 11 bin 791'e yükselmişti.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle çoğu ülke gerekli güvenlik tedbirleri almaya başlamıştı.

LÜBNAN, ÇİN GEMİSİNİ ÜLKEYE ALMADI

Lübnan yönetiminin, bir Çin gemisinin yeni tip koronavirüs konusunda güvenli olduğu kesinleşene kadar ülke limanlarına girişine izin vermediği öğrenildi.

GİRİŞ YASAĞI TALİMATI VERİLDİ

Lübnan Çalışma ve Taşımacılık Bakanlığından yapılan açıklamada, özellikle Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili merciler gerekli tetkikleri yapıncaya kadar Trablusşam ve Beyrut limanlarına geminin girişinin yasaklanması talimatının verildiği belirtildi.