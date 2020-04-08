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Lübnan'da genel af isteyen mahkumlar isyan çıkardı

Lübnan'da mahkumlar, koronavirüs salgınından ötürü genel af talebiyle yangın çıkardı.

AA |
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Lübnan'da genel af isteyen mahkumlar isyan çıkardı

Lübnan'da hükümlüler, ülkede koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından gündeme gelen genel af konusunda hükümetin henüz herhangi bir adım atmamasına dikkati çekmek üzere yatakları ve koğuşlardaki bazı eşyaları ateşe verdi.

TUTUKLU YAKINLARI HAPİSHANE ÖNÜNE TOPLANDI

Sivil savunma birimlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken mahkumların yakınları hapishane önünde toplanarak sloganlar attı. Burada güvenlik güçleriyle tutuklu yakınları arasında arbede yaşandı.

Olayla ilgili Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hapishaneyi basmaya çalışan tutuklu aileleri ile diğer bazı kişilerin askerlere taşla saldırdığı belirtildi.

13 ASKER YARALANDI

Taşlı saldırı sonucu biri rütbeli 13 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, olayın yatıştırılması ve durumun normale dönmesi için bölgedeki askerlerin görevlerini sürdürdüğü kaydedildi.

LÜBNAN'DA 548 VAKA VAR

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün ülkede ilk kez görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısını 548, yaşamını yitirenlerin sayısını ise 19 olarak açıklamıştı.

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