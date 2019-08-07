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Lübnan'dan Suriye sınırında güvenlik önlemleri

Suriye-Lübnan sınırının yaklaşık yüzde 80'lik kısmında sınır güvenliği sağlanmaya başlandı.

AA | 07.08.2019 - 05:37..
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Lübnan sınırı son yıllarda IŞİD'in saldırılarına maruz kalıyordu. Örgüt 2014 yılında, 11 Lübnan askerini kaçırmış sonra da infaz etmişti.

Lübnan ordusu, 2018'de Hizbullah ile Suriye sınırındaki IŞİD militanlarını buradan uzaklaştırmak için askeri operasyon başlatmıştı.

4 YENİ ASKERİ BİRLİK KURULDU

Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Aun, El-Kaa beldesi ile sınırdaki askeri noktaları birbirine bağlayan ve 'Şuheda el-İrhab' (terör şehitleri) ismi verilen yolun açılışını yaptı.

Açılışta konuşma yapan Aun, Suriye sınırının kontrolü için 4 yeni askeri birlik kurulduğunu ve 74 sınır kontrol merkezi inşa edildiğini açıkladı.

Lübnan güçlerinin, sınırın yaklaşık yüzde 80'lik kısmında güvenliği sağlamaya başladığını kaydeden Aun, sınırın geriye kalan kısmının ise sınır çizilmediği ve arazinin aşırı engebeli olmasından dolayı kontrol edilemediğini aktardı.

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