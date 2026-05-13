Lucas Torreira’ya yumruk atan saldırgan tutuklandı

Türk futbolunu ayağa kaldıran olay...

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, dün akşam saatlerinde Beyoğlu’nda bulunan bir alışveriş merkezinde yumruklu saldırıya uğradı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Yusuf Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan 32 yaşındaki şüpheliyi bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Lucas Torreira’ya saldıran Yusuf Y., tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Torreira'nın ise ilk ifadesinde, İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Yusuf Y. hakkında daha önce 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve şüpheliden şikayetçi olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Şüpheli Yusuf Y.'nin, kasten yaralamadan 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

OLAY ANININ KAYITLARI

Yaşananların ardından ise olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Lucas Torreira'ya saldırmaya çalışan şahsa Torreira'nın yardımcısı tarafından müdahale edildiği görülürken şahıs, hızla olay yerinden ayrıldı.

Lucas Torreira'ya saldırı anının görüntüleri

İLK İFADESİNDE 'KADIN MESELESİ' DEDİ

Uruguaylı futbolcunun yapılan kontrollerinde, sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu belirlendi.

Şüpheli ilk ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu bir kadınla Lucas Torreira’nın da ilgilendiğini öne sürerek saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini iddia etti.

TEHDİT MESAJLARI ATTIĞI TESĞİT EDİLDİ

Öte yandan saldırganın, Galatasaray Spor Kulübü'nün iletişim biriminde çalışan ve Lucas Torreira ile yakın arkadaşlığı bulunan İpek B.'nin yanı sıra, Torreira'nın eski kız arkadaşı Devrim Özkan'ı ve Uruguaylı futbolcuyu birçok kez mesajla ve sosyal medya paylaşımları ile tehdit ettiği öğrenildi.

Saldırganın yaptığı sosyal medya paylaşımında Torreira'ya ölüm tehditleri savurduğu, kendini öldürme hakkı olduğunu ve gerekirse tetikçi kiralayacağını belirttiği tespit edildi.