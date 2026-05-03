Lüks ve spor otomobilleri motor yağı krizi bekliyor

ABD-İran sürtüşmesinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tanker trafiğine kapatması, petrol piyasasında arz endişelerine neden oldu.

Bağımsız Emtia İstihbarat Hizmetleri (ICIS), Orta Doğu’daki kesintiler, yüksek devirli motorlarında kullanılan yüksek performanslı sentetik yağların ham maddesi "Group III" arzını ciddi şekilde azaltıldığını belirtiyor.

Shell, ADNOC, BAPCO gibi bazı tesisler, Hürmüz Boğazı geriliminden çok daha fazla etkileniyor.

Sektör analistleri, Shell’in Katar’daki tesislerinin füze saldırılarıyla hasar görmesi ve Güney Kore’nin ihracat kısıtlamaları getirmesiyle tedarik zincirinin kritik bir kırılma noktasına geldiğini belirtiyor.

Bu gelişmeler Avrupa'da kendini daha fazla hissettiriyor.

"Group III" daha çok lüks ve spor araçlar için olmazsa olmaz bir takviye iken Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) raporu da bu konuda bir darboğaza girildiğini kanıtlar nitelikte.

MOTOR YAĞI KRİZİ

Uluslararası Enerji Ajansı’nın “tarihin en büyük enerji güvenliği tehdidi” olarak tanımladığı Hürmüz Boğazı’ndaki gerginlik, ham petrolün ötesine geçerek otomotiv sektörünü de etkiledi.

KÖRFEZ BÖLGESİNDE ÜRETİM DURDU

Küresel kapasitenin yaklaşık yüzde 20’sini karşılayan Körfez bölgesindeki üretimin durması ve sevkiyatların aksaması, stokların bir ay içinde tükenebileceği uyarılarını beraberinde getirdi.

FİYATLAR FIRLADI

Lüks araç sahiplerini ve sektör devlerini zor günler beklerken Kuzey Avrupa’daki baz yağ fiyatları, savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık yüzde 100 artarak tarihi zirvelere ulaştı.

YAĞ DEĞİŞİM MALİYETLERİ ARTABİLİR

Uzmanlar, yağ değişimlerinin hem çok daha maliyetli hale geleceğini hem de ürün bulunabilirliğinin 2027 yılına kadar baskı altında kalabileceğini öngörüyor.