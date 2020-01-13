Lüks ve ultra lüks otomobillerin satış lideri

Lüks ve ultra lüks segment otomobil modellerinin satış rakamları açıklandı.

2019'da E(lüks) ve F(ultra lüks) segmentlerinde toplam 11 bin 798 adet araç satıldı.

Otomobil satışlarına E ve F segmenti toplamı açısından bakıldığında, geçen yıl en fazla satış yapan marka 2 bin 836 ile BMW oldu.

MERCEDES 2. SIRADA

BMW'yi, 2 bin 800 ile Mercedes-Benz, 2 bin 13 ile Volvo, 1760 ile Audi ve 1371 ile Land Rover takip etti. Söz konusu dönemde E ve F segmenti toplamında Porsche 361, Jaguar 233, Jeep 95, Toyota 84, Volkswagen 48, Ford 10, Lexus 62 ve Alfa Romeo da 19 araç satışı gerçekleştirdi.

BMW 5 SERİSİ, MERCEDES-BENZ E VE AUDI A6 EN ÇOK SATAN MODELLER

Lüks araç segmentinde geçen yıl en fazla satılan model 1930 ile BMW'nin 5 serisi olarak kayıtlara geçti. Bu modeli, 1878 adetle Mercedes-Benz E serisi ve 1240 ile de Audi A6 takip etti.

ULTRA LÜKSTE LAND ROVER TERCİH EDİLDİ

Ultra lüks segmentinde ise Land Rover'ın Range Rover Sport modeli 328 adet satışla lider olurken, BMW X5 255 adetle ikinci ve Land Rover'ın Range Rover modeli de 173 adetle üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde Audi'nin Q7 modeli 163 ve Mercedes-Benz S serisi de 141 adet satıldı.

20 FERRARI SATILDI

Türkiye'ye sunduğu araçların tamamı F segmenti ultra lüks araçlardan oluşan Aston Martin, geçen yıl 18 otomobil sattı. Bunların 5'i DB11, 4'ü Vantage, 4'ü Rapide S, 3'ü DBS ve 2'si Vanquish modelleri oldu. Geçen yıl Bentley 9, Ferrari 20, Lamborghini 9 ve Maserati 45 araç sattı.