taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8603
Euro
6.5213
Altın
1552.79
Borsa
120498.27
Gram Altın
292.605
Bitcoin
47451.47

Lüks ve ultra lüks otomobillerin satış lideri

Türkiye otomotiv pazarında BMW, lüks ve ultra lüks segmentinde en çok tercih edilen marka oldu.

AA | 13.01.2020 - 11:20..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş

Lüks ve ultra lüks segment otomobil modellerinin satış rakamları açıklandı.

2019'da E(lüks) ve F(ultra lüks) segmentlerinde toplam 11 bin 798 adet araç satıldı.

Otomobil satışlarına E ve F segmenti toplamı açısından bakıldığında, geçen yıl en fazla satış yapan marka 2 bin 836 ile BMW oldu.

MERCEDES 2. SIRADA

BMW'yi, 2 bin 800 ile Mercedes-Benz, 2 bin 13 ile Volvo, 1760 ile Audi ve 1371 ile Land Rover takip etti. Söz konusu dönemde E ve F segmenti toplamında Porsche 361, Jaguar 233, Jeep 95, Toyota 84, Volkswagen 48, Ford 10, Lexus 62 ve Alfa Romeo da 19 araç satışı gerçekleştirdi.

Lüks ve ultra lüks otomobillerin satış lideri

BMW 5 SERİSİ, MERCEDES-BENZ E VE AUDI A6 EN ÇOK SATAN MODELLER

Lüks araç segmentinde geçen yıl en fazla satılan model 1930 ile BMW'nin 5 serisi olarak kayıtlara geçti. Bu modeli, 1878 adetle Mercedes-Benz E serisi ve 1240 ile de Audi A6 takip etti.

Lüks ve ultra lüks otomobillerin satış lideri

ULTRA LÜKSTE LAND ROVER TERCİH EDİLDİ

Ultra lüks segmentinde ise Land Rover'ın Range Rover Sport modeli 328 adet satışla lider olurken, BMW X5 255 adetle ikinci ve Land Rover'ın Range Rover modeli de 173 adetle üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde Audi'nin Q7 modeli 163 ve Mercedes-Benz S serisi de 141 adet satıldı.

Lüks ve ultra lüks otomobillerin satış lideri

20 FERRARI SATILDI

Türkiye'ye sunduğu araçların tamamı F segmenti ultra lüks araçlardan oluşan Aston Martin, geçen yıl 18 otomobil sattı. Bunların 5'i DB11, 4'ü Vantage, 4'ü Rapide S, 3'ü DBS ve 2'si Vanquish modelleri oldu. Geçen yıl Bentley 9, Ferrari 20, Lamborghini 9 ve Maserati 45 araç sattı.

İlginizi Çekebilir
2019 yılında internetten çok satılan ikinci el araçlar
Türkiye ikinci el online otomotiv pazarında geçen yıl en çok tercih edilen marka 240 bin 870 adet satış ile Renault olurken, bunu 239 bin 700 adetle Volkswagen (VW) ve 177 bin 464 adetle Ford izledi.
Yerli otomobilin tasarım süreci
Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım süreci kısa bir videoyla anlatıldı.
Rusların yerli SUV'u Aurus Komendant
Rusya'nın yerli otomobil üretici Aurus'un ürettiği yeni SUV modeli Rolls-Royce'un Cullinan'ın modeline benzetiliyor.
Kasım ayında 67 bin taşıt trafiğe kayıt yaptı
TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları Kasım 2019 verilerini yayınlandı. Kasım ayında 67 bin 126 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret

426
Bireysel Emeklilik Sistemi'yle toplanan para

Bireysel Emeklilik Sistemi'yle toplanan para

135
Irak S-400 almak için harekete geçti

Irak S-400 almak için harekete geçti

56
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a ortak açıklama

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a ortak açıklama

204
Juventus Roma'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu

Juventus Roma'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu

21
Merih Demiral sakatlandı

Merih Demiral sakatlandı

24
Hindistan'da Müslümanların protestosu devam ediyor

Hindistan'da Müslümanların protestosu devam ediyor

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir