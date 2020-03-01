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Lüksemburg'da toplu taşıma ücretsiz oldu

Lüksemburg'da, tramvay, otobüs ve trenlerde seyahati ücretsiz hale getiren karar bugün yürürlüğe girdi.

AA | 01.03.2020 - 16:41..
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Uygulama, Lüksemburg vatandaşları için geçerli olurken, komşu ülkelerden gelen kişiler için de indirimli tarifeler uygulanacak.

Trenlerde birinci sınıfta yolculuk etmek isteyenler ücret ödemek zorunda kalacak.

Lüksemburg Ulaştırma Bakanı Francois Bausch, ülkesinin bu konuda bir ilk olduğunu ve örnek teşkil etmek istediğini ifade etti. Bausch, temel amacın trafiği azaltmak ve çevreyi korumak olduğunu belirtti.

MALİYETİ 41 MİLYON EURO

Ücretsiz toplu taşıma uygulamasının Lüksemburg'a maliyetinin 41 milyon euro civarında olacağı öngörülüyor.

Nüfusu 614 bin olan Lüksemburg'a Fransa, Belçika ve Almanya'dan yaklaşık 200 bin işçi günü birlik gelip gidiyor.

Lüksemburg'da toplu taşıma ücretsiz oldu

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