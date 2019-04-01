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Maçoğlu Rus komünistleri heyecanlandırdı

Tunceli'nin, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) yerel seçimleri kazandığı tek il olmasını değerlendiren Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nden Kalaşnikov, TKP için umutlandığını söyledi.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 22:56..
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Maçoğlu Rus komünistleri heyecanlandırdı

KPRF Merkez Komite Başkanlığı Üyesi ve Uluslararası ve Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Merkez Komite Sekreteri Leonid Kalaşnikov, Rus basınına Türkiye'deki yerel seçim sonuçlarıyla ilişkili açıklamalarda bulundu.

Maçoğlu Rus komünistleri heyecanlandırdı

Kalaşnikov, Tunceli Belediye Başkanı seçilen TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nu kutladı. Kalaşnikov Maçoğlu için "Türkiye'deki sıkı rekabeti dikkate alırsak komünist vekilin zaferi çok önemli bir olay" dedi.

Maçoğlu Rus komünistleri heyecanlandırdı

MAÇOĞLU'NUN BAŞARISI TKP'NİN BAŞARISINA İŞARET

Kalaşnikov, "TKP'nin bu başarısı, Komünist partinin gelecekte diğer illerde elde edeceği zaferlerin ilk habercisi olabilir" diye konuştu.

Maçoğlu Rus komünistleri heyecanlandırdı


KPRF ve TKP arasındaki işbirliğinin yüksek düzeyde olduğunun altını çizen Rus siyasetçi, iki partinin sıkça görüştüğünü ve ortak etkinliklere katıldığını hatırlattı.

TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan halaylı kutlama  VİDEO

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