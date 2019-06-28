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Macron, Erdoğan karşısında ezik kaldı

Her fırsatta Türkiye'yi karalamaya kalkan Macron'un omuzuna elini atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uyarılarını bir bir dile getirdi.

AA & Ensonhaber | 28.06.2019 - 11:16..
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Macron, Erdoğan karşısında ezik kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi'nde dünya liderleriyle bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile samimi sohbetler gerçekleştiren Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya geldi.

İYİ DİNLE MACRON

Bu görüşmede Erdoğan'ın, tüm karizmasıyla Macron'u ezdiği fotoğraf karelerine yansıdı.

Türkiye'ye yönelik ağır suçlamalarda bulunan Macron'un, Erdoğan'ı görünce sessizliğe büründüğü gözlendi.

Erdoğan, Macron'un omuzuna elini attı ve uzun uzun uyarılarda bulundu...

Macron, Erdoğan karşısında ezik kaldı

Macron, Erdoğan karşısında ezik kaldı

Macron, Erdoğan karşısında ezik kaldı

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