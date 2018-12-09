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Macron özür dileyecek

Fransa Hükümet Sözcüsü, Macron'un gelecek hafta çok önemli bir açıklama yapacağını duyurdu.

Haber Merkezi | 09.12.2018 - 13:13..
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Macron özür dileyecek

Fransa'da yüz binler sokaklara döküldü. Hükümetin vergi politikalarına büyük tepki gösteren halk polis ve askerle karşı karşıya geldi.

Endişe verici görüntülerin yer aldığı eylemler dinmek bilmiyor. Fransız hümeti de bazı adımlar atmak zorunda kalıyor.

Macron özür dileyecek

Fransız hükümet sözcüsü, Macron'un önümüzdeki hafta çok önemli açıklamalarda bulunacağını açıkladı.

DAHA FAZLA VERGİ İNDİRİMİ

Sarı Yelekliler'in protestolarıyla köşeye sıkışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önümüzdeki hafta özür dileyip daha fazla vergi indirimi uygulayacağını açıklayacak.

Macron, daha önce vergi artışlarının 6 aylığına durdurulduğunu açıklamıştı.

Macron özür dileyecek

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