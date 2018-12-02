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Macron: Suçlular bulunup cezalandırılacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekler eylemlerinde suçluların tespit edilip yargılanacağını açıkladı.

İHA | 02.12.2018 - 00:16..
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Macron: Suçlular bulunup cezalandırılacak

G20 Zirvesi sebebiyle Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’yı saran Sarı Yelekler eylemleri hakkında açıklama yaptı.

"HİÇBİR SEBEP, SALDIRILARA GEREKÇE OLAMAZ"

Macron, hiçbir sebebin eylemcilerin yaptığı büyük tahribata gerekçe olmadığını ve suçluların adalet tarafından tespit edilip yargılanacağını söyledi. Macron şiddetli eylemler hakkında, “Paris’te bugün yaşananlar pasifik bir “meşru” eylemle alakası yok. Hiçbir sebep güvenlik güçlerine saldırılmasına, mağazaların yağmalanmasına, kamu veya özel binaların yakılmasına, vatandaşların veya gazetecilerin tehdit edilmesine veya Zafer Takının tahrip edilmesine gerekçe değildir” dedi.

Macron: Suçlular bulunup cezalandırılacak

"DEĞİŞİM DEĞİL, KAOS İSTİYORLAR"

Macron, “Bu şiddetin suçluları değişim istemiyor, kaos istiyor, savundukları davaya ihanet ediyorlar, kimlikleri tespit edilip adalet tarafından yargılanacaklar. Yarın döndüğümde Başbakan ve İçişleri Bakanı ile görüşme yapacağım” ifadelerini kullandı.

Macron, “İtirazlara her daim saygı duyacağım, muhalifleri her zaman dinleyeceğim ama şiddeti asla kabul etmiyorum” diye konuştu.

Macron: Suçlular bulunup cezalandırılacak

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Macron: Suçlular bulunup cezalandırılacak

Macron: Suçlular bulunup cezalandırılacak

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