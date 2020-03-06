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Macron: Yaşlıları ziyaretten kaçının

Koronavirüs salgınının paniğe neden olduğu Fransa'da, Cumhurbaşkanı Macron birtakım uyarılarda bulundu.

İHA | 06.03.2020 - 17:16..
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Macron: Yaşlıları ziyaretten kaçının

Koronavirüs salgını, Fransa'da 7 kişinin ölümüne neden oldu. Son verilere göre, ülkedeki vaka sayısı 423...

Başkent Paris'te bir huzurevini ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgın hakkında uyarılarda bulundu.

HUZUREVİNE GİTTİ

Macron, ikinci alarmda olan Fransa’da bir veya iki hafta içerisinde üçüncü alarma geçileceğini duyurdu.

Macron: Yaşlıları ziyaretten kaçının

"YAŞLILARI ZİYARET ETMEYİN" UYARISI

Fransa Cumhurbaşkanı, virüsün en öldürücü etki ettiği yaşlıları korumak adına "Elinizden geldikçe yaşlıları ziyaretten kaçının" dedi.

Macron'a ayrıca, salgının, önümüzdeki günlerde ülkede daha fazla yayılacağını dile getirdi.

Macron: Yaşlıları ziyaretten kaçının

FRANSIZ MECLİSİ'NDE PANİK

Fransa Ulusal Meclisi’nde de bir vekilin virüs taşıması üzerine ise panik havası yaşandı. Çok fazla yolculuk yaptıklarını dile getiren vekiller önümüzdeki süreçte daha fazla taşıyıcı vekil olacağını ifade edip virüsün "dokunulmazlık" tanımadığının altını çizdi.

Macron: Yaşlıları ziyaretten kaçının

DERSLER İPTAL EDİLECEK

Öte yandan ülke çapında üçüncü alarm seviyesine gelinmesi durumunda okullardaki derslerin iptal edilip, eğitim devamı için yeni çözümlerin bulunacağı ve sosyal hayatın daha fazla etkileneceği öğrenildi.

Macron: Yaşlıları ziyaretten kaçının

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