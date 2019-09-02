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Macron'a AB bayrağı eleştirisi

Avrupalılık kimliğini güçlendirmek için tüm sınıflarda AB bayrağı zorunlu kılan Macron'a Fransızlığı zayıflatıyor tepkisi geldi.

AA | 02.09.2019 - 23:26..
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Macron'a AB bayrağı eleştirisi

Fransa'da yeni okul sezonu açıldı ve sınıflarına dönen öğrenciler ilk defa okullarının duvarında Fransız bayrağı ile birlikte Avrupa Birliği (AB) bayrağının asılı olduğunu gördü.

2 Eylül'den itibaren Fransa'daki devlet ve özel tüm okullarda Fransa bayrağı ve AB bayrağının birlikte sınıflarda kullanılması zorunlu hale getirildi. Bu yeni durumu ülkede savununlar da var eleştirenler de.

Daha önce Fransız bayrağının altında yer alan ve ulusal marştan alınan "Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik" yazısı aynı şekilde olmaya devam ediyor.
Yeni eğitim yasaları çerçevesinde atılan bu adımın 'Avrupalılık' kimliğini güçlendirmesi ve AB vatandaşlığı bilincini arttırması hedefleniyor. Bu çerçevede öğretmenlere de yeni formasyon verilecek.

Macron'a AB bayrağı eleştirisi

MACRON'A FRANSIZ OLMAKTAN UTANIYOR TEPKİSİ GELDİ

iSağ ve aşırı sağ partiler ise bu durumdan memnun değil ve Fransız kimliğinin zayıflatıldığını öne sürüyorlar. Yasa ilk teklif edildiğinde Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer de karşı çıkanlar arasındaydı ancak daha sonra yeni formasyonlar üzerinde bir uzlaşı sağlanarak yasa geçirildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron göreve gelmesinden bu yana daha fazla entegre olmuş bir AB hayali olduğunu her fırsatta belirtiyor.

Macron'un bu hamlesinden sonra hem siyasi liderleden hem de vatandaşlarından Fransız olmaktan utanıyor eleştirisi geldi

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