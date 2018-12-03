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Macron'dan Sarı Yelekliler ile görüşün talimatı

Protestoların büyümesi sonrası kriz toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eylemcilerle görüşülmesi talimatı verdi.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 07:14..
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Macron'dan Sarı Yelekliler ile görüşün talimatı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, akaryakıt zamları protestoları çerçevesinde Başbakan Edouard Philippe'den muhalefet partileri liderleri ve sarı yeleklilerden bir heyet ile görüşmesini istedi.

KRİZ TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Elysee Sarayı'nda akaryakıt zamları protestolarına ilişkin "kriz" toplantısı düzenleyen Macron, Başbakan Philippe'den muhalefet partilerinin lideriyle ve sarı yeleklilerden bir heyet ile bir araya gelmesini talep etti.

Macron'dan Sarı Yelekliler ile görüşün talimatı

PARİS BELEDİYE BAŞKANI DA HÜKÜMETE TEPKİLİ

Haberlerde, bu konuda Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun da Philippe ile görüşmek istediği ifade edildi. Hidalgo, yaptığı açıklamada, başkentte gerçekleşen protesto gösterilerindeki güvenlik konusunda kendisiyle görüşmeyen hükümeti eleştirdi.

Macron'dan Sarı Yelekliler ile görüşün talimatı

Macron, dün öğle saatlerinde, sarı yeleklilerin akaryakıt zamlarını protesto ettiği başkentteki Charles de Gaulle Meydanı ve çevresindeki caddelerde incelemelerde bulunduktan sonra "kriz" toplantısı için Elysee Sarayı'na geçmişti.

Muhalefet partileri, Macron ve hükümeti gösterilerde şiddete izin vererek protestocuların meşruiyetini zedelemeye çalıştığı yönünde eleştiriyor.

Macron'dan Sarı Yelekliler ile görüşün talimatı

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