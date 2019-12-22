taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9403
Euro
6.5821
Altın
1477.68
Borsa
111176.75
Gram Altın
282.244
Bitcoin
42810.33

Macron'dan sömürgecilik itirafı

Fildişi Sahili'ni ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı, sömürgeciliğin hata olduğunu söyledi.

DHA | 22.12.2019 - 10:59..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin uzun yıllar himayesi altında bulundurduğu Fildişi Sahili'ni ziyaret etti.

"AĞIR BİR HATAYDI"

Afrika'nın genç nüfus oranına sahip olduğunu belirten Macron, "Ülkenizin üçte ikisi sömürgeciliğin ne olduğunu asla bilmedi" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Sömürgecilik ağır bir hataydı" diyerek günah çıkarmaya çalıştı.

Macron'dan sömürgecilik itirafı

FİRST LADY OYUNCAK DAĞITTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron da ülkede bazı temaslarda bulundu.

Foto muhabirlerini yanına alarak hastaneye giden Brigitte Macron, çocuklara oyuncak dağıtıp objektiflere poz verdi.

Macron'dan sömürgecilik itirafı

Macron'dan sömürgecilik itirafı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da aracı çekilen, geri ödeme alabilecek

İstanbul'da aracı çekilen, geri ödeme alabilecek

80
ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı

ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı

44
Putin: Türk dillerinin temeli Altaycayı koruyacağız

Putin: Türk dillerinin temeli Altaycayı koruyacağız

79
Çorum'da tarladan göktaşı çıktı

Çorum'da tarladan göktaşı çıktı

50
Vatandaşlara yardım eden hayırsever Üsküdar'da görüldü

Vatandaşlara yardım eden hayırsever Üsküdar'da görüldü

82
Ceylan'nın acı günü

Ceylan'nın acı günü

10
Tuncay Özkan'a göre Marmaray'ı Ecevit yaptı

Tuncay Özkan'a göre Marmaray'ı Ecevit yaptı

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir