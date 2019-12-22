Macron'dan sömürgecilik itirafı

Fildişi Sahili'ni ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı, sömürgeciliğin hata olduğunu söyledi.

Kayak tatili için Kayseri'ye giden Yasemin Özilhan, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf için 12 bin TL harcadı.

Marmara ve Ege'de, güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın yarın etkisini artırması bekleniyor.

Zeytinburnu’nda bir otomobilin içerisinde satış yapan torbacılar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Yılbaşı öncesi bin litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin, bir adrese düzenledikleri operasyon sonrası kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili bir şahıs ise gözaltına alındı.