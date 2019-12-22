Macron'dan sömürgecilik itirafı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin uzun yıllar himayesi altında bulundurduğu Fildişi Sahili'ni ziyaret etti.
"AĞIR BİR HATAYDI"
Afrika'nın genç nüfus oranına sahip olduğunu belirten Macron, "Ülkenizin üçte ikisi sömürgeciliğin ne olduğunu asla bilmedi" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı, "Sömürgecilik ağır bir hataydı" diyerek günah çıkarmaya çalıştı.
FİRST LADY OYUNCAK DAĞITTI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron da ülkede bazı temaslarda bulundu.
Foto muhabirlerini yanına alarak hastaneye giden Brigitte Macron, çocuklara oyuncak dağıtıp objektiflere poz verdi.