Madonna'nın Ajda Pekkan hayranlığı

Ajda Pekkan 3 milyon TL karşılığında bir dondurma markasının reklam yüzü olmuş, dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş’a pozlar vermişti.

Londra’da yaşayan Mert Alaş süperstar ile çektirdiği kareleri Instagram’da paylaşıp “Yakıp geçti, ilham perim” yazmıştı.

AJDA, MADONNA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yabancı takipçilerinin övgüler yağdırdığı Ajda Pekkan dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Madonna’nın da dikkatini çekmeyi başardı. Yakın dost olan Madonna ile Mert Alaş birbirlerini Instagram’da da takip ediyor.

İKİ STAR TANIŞACAK

Ajda Pekkan’ı Madonna’ya uzun uzun anlatan Mer Alaş, şarkılarını da dinletti. İki star, Mert Alaş’ın organizasyonuyla tanışacak.