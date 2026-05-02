Madrid Açık'ta tek kadınlarda şampiyon Marta Kostyuk oldu

İspanya'da düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası finalinde heyecan yaşandı.

Başkent Madrid'deki organizasyonun finalinde 23 yaşındaki Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk, 19 yaşındaki Rus raket Mirra Andreeva ile karşı karşıya geldi.

26 numaralı seri başı Ukraynalı tenisçi, 1 saat 21 dakika süren karşılaşmada 9 numaralı seribaşı Rus rakibini 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek ilk kez WTA 1000'de şampiyon oldu.

KARİYERİNDEKİ ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞU ALDI

Kostyuk, kariyerindeki üçüncü, 250 seviyesinin üzerindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.