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Maduro: Ayağa kalktık ve zafer kazanacağız

Rusya lideri Putin ile bir araya gelen Maduro, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde kapsamlı bir program ortaya koyacaklarını söyledi.

İHA | 06.12.2018 - 00:52..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da bulunan Novo-Ogaryovo Başkanlık Sarayı’nda Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro’yu ağırladı.

Maduro: Ayağa kalktık ve zafer kazanacağız

"TERÖR EYLEMİ ÖZELLİĞİ TAŞIYAN HER TÜRLÜ EYLEMİ KINIYORUZ"

Görüşmede her iki ülkenin Dışişleri Bakanları da yer aldı. Görüşmede Putin, “Elbette güç yardımı ile durumu değiştirmeye yönelik her türlü girişimi, açık şekilde terör eylemi özelliği taşıyan her türlü eylemi kınıyoruz. Venezuela’daki durumun hala çok zor olduğunu görüyoruz. Toplumdaki karşılıklı anlayışa ulaşma çabalarınızı destekliyoruz. Geçmiş yıllarda ekonomik ilişkilerimizde gerileme söz konusu. Ancak bu olumsuzluğu tersine çevirmeyi başardık ve bu yıl ticaretimizde belli bir artış öngörüyoruz” dedi.

Maduro: Ayağa kalktık ve zafer kazanacağız

"AYAĞA KALKTIK VE ZAFER KAZANACAĞIZ"

Farklı türdeki tehdit ve saldırılara maruz kaldıklarını ancak bu sürecin kendilerine ders olduğunu aktaran Maduro, "Son yüzyıl ve daha fazla süreç boyunca bölgemize bu şekilde davranıldı. Bana öyle geliyor ki Rusya ile Venezuela arasında var olan ekonomik ilişkilere uygun, oldukça kapsamlı bir programı sağlayacak noktayı bulduk. Geleceğimiz daha iyi olacak. Ayağa kalktık ve zafer kazanacağız” şeklinde konuştu.

Maduro: Ayağa kalktık ve zafer kazanacağız

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