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Maduro günden güne güçlendiğine inanıyor

Venezuela'da yönetimin değişmesi için elinden gelen yapan Amerikalılara cevap veren Maduro, Rusya'ya güvenerek "güçlendik" mesajı verdi.

Haber Merkezi | 19.04.2019 - 08:51..
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Maduro günden güne güçlendiğine inanıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Caracas'ın uluslararası finansal işlemleri yönetme kabiliyetini kısıtlayan yeni ABD yaptırımlarının, ülkeye daha fazla güç vereceğini ifade etti.

"MERKEZ BANKALARI KUTSALDIR"

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Maduro, "Yaptırımlarınız tamamiyle ahlak dışı. Merkez bankaları kutsaldır... Yaptırımların bize daha da fazla güç verdiğini söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

ABD: RUSYA'YA UYARI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yaptığı açıklamada, söz konusu hamlenin 'Maduro'yu desteklemek için Venezuella'ya askeri güç konuşlandıran Rusya dahil dış aktörlere güçlü bir uyarı göndermesi gerektiğini' söyledi.

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