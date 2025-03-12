10 yıllık evliliği bitiyor! Athena Gökhan'ın ikiz kardeşi Hakan Özoğuz da boşanıyor

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Şimdilerde O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturan ünlü şarkısı Gökhan Özoğuz, 2012 yılında Melis Ülken ile dünyaevine girmişti.

13 YILLIK EVLİLİĞİ BİTTİ

Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu olan ünlü çift, 13 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız noktalamıştı.

KARDEŞİ DE BOŞANIYOR

Şimdi de Hakan Özoğuz'un iki yıldır boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Almanya’da yaşayan eşi Selin Özoğuz’dan ayrılmak isteyen Hakan Özoğuz, 10 yıllık evliliğini sonlandırmak için iki yıldır uğraşıyor.

2015 yılında Berlin’de evlenen çiftin bir oğlu bulunuyor. Selin Özoğuz ve oğlu, Almanya’da yaşamaya devam ediyor.