11 kilo vermişti! Demet Akalın Miami tatilinde bikinili poz verdi

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Bir dönem sağlık problemleri yaşayan o yüzden de kortizonlu ilaçlar kullanmak zorunda kalan ünlü şarkıcı Demet Akalın, kilo almıştı.
Sevilen pop şarkılarıyla adından söz ettiren Demet Akalın, o istemediği kilolardan sonunda kurtuldu.
Sosyal medyayı epey aktif kullanan Akalın, programı sezon finali yapınca Miami'ye uçtu.
"Miami"
Seyahatinden sık sık paylaşım yapan şarkıcı, pembe bikini takımı ile poz verdi. Akalın, paylaşımına, "Miami" notunu düştü.
Seyahatinden sık sık paylaşımlar yapan Akalın, şezlongda uzanırken poz vermeyi de ihmal etmedi. Ünlü sanatçının fit hali gözlerden kaçmadı.
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