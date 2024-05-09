11 kilo vermişti! Petek Dinçöz yıllara meydan okuyor Müziğe ve sahnelere verdiği aranın ardından 10 yeni şarkıyla geri dönen Petek Dinçöz, güzelliğiyle hayranlarından tam not aldı.

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ensonhaber.com

Boşanmasının ardından tekrar evlenen ve sahnelere dönen Petek Dinçöz, dördüncü Uluslararası Zirve Ödülleri'nde 'Yılın Zirvedeki Kadın Fantezi Müzik Sanatçısı' ödülünü aldı.

Ödülünü almak için geceye katılan Dinçöz, özel olarak tasarlanan göz alıcı bir elbise giydi.

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Bu zarif kıyafet, gece boyunca tüm gözleri üzerine çekti ve Dinçöz'ün şık görünümü, törenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Dinçöz, geceden karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncunun fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.