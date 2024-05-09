ensonhaber.com
Boşanmasının ardından tekrar evlenen ve sahnelere dönen Petek Dinçöz, dördüncü Uluslararası Zirve Ödülleri'nde 'Yılın Zirvedeki Kadın Fantezi Müzik Sanatçısı' ödülünü aldı.
Ödülünü almak için geceye katılan Dinçöz, özel olarak tasarlanan göz alıcı bir elbise giydi.
Beğenildi
Bu zarif kıyafet, gece boyunca tüm gözleri üzerine çekti ve Dinçöz'ün şık görünümü, törenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.
Dinçöz, geceden karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncunun fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış