12 yaş küçük! İrem Derici'nin yeni sevgilisi Melih Kunukcu'nun yaşı gündem oldu

Haber Merkezi

Hem şarkıları hem de aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukcu ile mutluluğunu ilan etmişti.

Derici, bu kez de sevgilisinin yaşıyla dikkatleri üzerine çekti.

SEVGİLİSİNİN YAŞINI AÇIKLADI

İrem Derici'nin paylaşımından sonra sevgilisinin 37 yaşında olduğu iddia edilmişti. Ancak ünlü şarkıcı, Gel Konuşalım programına katılarak sevgilisi Melih Kunukcu’nun gerçek yaşını açıkladı.

Derici, sevgilisinin 25 yaşında olduğunu belirterek, aralarındaki 12 yaş farkına dikkat çekti.

İrem Derici "Hayatımda biri var. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Sevmek ve sevilmek muhteşem şeyler. Çok sevilmeyi aradım, istedim ama bulamadım. Şu an bir sevgilim var. Sonraki geldiğimde bu konuyu güzel güzel konuşalım. Evliliğim erken verilmiş bir karardı. Evlilikle başa çıkamadım. Hiçbir şey için pişman değilim." şeklinde ifadelerle duygusal bir açıklama yapmıştı.