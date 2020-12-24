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    Zerrin Tekindor elleriyle kanguru besledi

    Ünlü oyuncu Zerrin Tekindor, pandemi dönemini Avustralya'da oğlunun yanında geçiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2020 - 10:09
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 10:25
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    Zerrin Tekindor elleriyle kanguru besledi

    Bir süredir Avustralya'da bulunan oyuncu Zerrin Tekindor, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Tekindor, bir kanguruyu elleriyle beslerken poz verdi.

    FOTOĞRAFINA BEĞENİ YAĞDI

    56 yaşındaki Zerrin Tekindor'un gönderisine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

    Zerrin Tekindor elleriyle kanguru besledi #1

    Zerrin Tekindor elleriyle kanguru besledi #2

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