Zerrin Tekindor elleriyle kanguru besledi

Ünlü oyuncu Zerrin Tekindor, pandemi dönemini Avustralya'da oğlunun yanında geçiriyor.

Bir süredir Avustralya'da bulunan oyuncu Zerrin Tekindor, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Tekindor, bir kanguruyu elleriyle beslerken poz verdi.

FOTOĞRAFINA BEĞENİ YAĞDI

56 yaşındaki Zerrin Tekindor'un gönderisine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.