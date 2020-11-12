Brooklyn Beckham'dan aşk fotoğrafları

Brooklyn Beckham, nişanlısı Nicola Anne Peltz ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Dünyanın en popüler çiftlerinden olan David Beckham ve Victoria Beckham'ın 21 yaşındaki oğulları Brooklyn Beckham, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Nicola Anne Peltz ile nişanlandı.

"SENİNLE YAŞLANMAK İSTİYORUM"

Evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten Beckham, nişanlısını ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Beckham fotoğrafları, "Seninle yaşlanmak istiyorum" notuyla paylaştı.

İkilinin aşk dolu pozuna takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

KÜVETTEN DE FOTOĞRAF YÜKLEMİŞTİ

Küvette çekilen karelerini de takipçileriyle paylaşan Beckham, nişanlısını ile birlikteliğinin birinci yıl dönümünü şu sözlerle kutlamıştı: "Mutlu birinci yıl dönümü bebeğim. Yanımda olduğun için şanslıyım. Seninle yaşlanmak ve bir aile kurmak için sabırsızlanıyorum. Seni çok seviyorum."

Gelecek yıl eylül ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, düğünlerini ertelemişti. Aşıklar, bu durumun hem kendilerini hem de yakınlarını riske atacağı için 2022 yılında evlenmeyi uygun görmüştü. Çift, biri Beckham Ailesi'nin Costwolds'daki kır evinde, diğeri de Peltz'in ülkesi olan ABD'de toplam iki düğün yapacaktı.

Brooklyn Beckham'ın, geçtiğimiz haftalarda nişanlısı Nicole Peltz ile yaptığı paylaşım olay olmuştu.