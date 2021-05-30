Özcan Deniz'in yeni sevgilisi

Özcan Deniz, gönlünü 26 yaşındaki İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırdı.

Son dönemde eski eşi Feyza Aktan'la yaşadığı sorunlarla gündeme gelen 49 yaşındaki Özcan Deniz, İranlı modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açtı.

Özcan Deniz, aşkını Samar Dadgar'ın Instagram paylaşımının altına yazdığı yorumla ilan etti.

"KAYBETTİĞİM DENDİĞİ AN BULUNANSIN"

Deniz, Dadgar'a olan hislerini, "Tam 'kaybettim' dendiği an bulunansın. Vicdansın, baharsın, denizsin, kumsalsın… Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın… İyi ki de 'inatsın', sabırsın. Onca 'yok'luğa sahipleri arasında nadide bir 'var'sın…" sözleriyle tarif etti.

"DAMARLARIMA AŞK POMPALAYAN..."

Dangar ise sevgilisine, "Gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğum. Damarlarıma aşk pompalayan, karnımın içinde asırlardır kelebekler uçuşturan, ondan çok şey öğrendiğim, canım yoldaşım, sırdaşım, her şeyi danışabildiğim, bana hayatımda imkansız diye bir şey olmadığını gösteren, benim değerlim, gözyaşlarımın da gamzemin de kahkahalarımın da en güzel yıllarımın anlamı, nefesimi kesen adam. Sen benim ömrümsün, sen bana can oldun. Ben de canımın değerini bileceğim. İyi ki varsın benim yârim…" ifadeleriyle karşılık verdi.