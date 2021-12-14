16 yıl sonra geri dönüyor! Mahsun Kırmızıgül'den yılbaşı sürprizi

Show TV'nin yılbaşı özel yayınında hayranlarıyla buluşacak olan Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl aranın ardından yeni şarkılarını ilk kez söyleyecek.

Mahsun Kırmızıgül, yıllar sonra müzik hayatına geri dönüyor...

16 yıl boyunca özellikle sinema filmlerine odaklanan ünlü şarkıcı, 'Hoş Geldin' isimli yeni albümünü tamamladı.

Kırmızıgül, yeni şarkılarını ise ilk defa yılbaşı akşamı hayranlarıyla buluşturacak.

Show TV, 31 Aralık yılbaşı akşamı ‘Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel’ programını ekrana getirecek.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ünlü sanatçı programının tanıtımını da sosyal medya hesabından "Haydi hayırlısı" notuyla paylaştı.

Kırmızıgül, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Gelen tüm teklifleri reddederek, 31 Aralık gecesi yeni şarkılarım ve sürprizlerimle evlerinize konuk olmaya geliyorum. Sosyal medya ve dijital platformlardan önce ilk kez ve sadece Show TV'de yayınlanacak olan konserimizin yönetmeni, sevgili arkadaşım, dostum Kemal Başbuğ'a ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim."