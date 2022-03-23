Alişan, isyan etti

Geçtiğimiz haftalarda evliliğinde sorunlar yaşayan Alişan'dan yeni açıklama geldi.

Alişan ile Buse Varol geçtiğimiz ay boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Varol, kızı için lüks bir otelde parti düzenlemiş, Alişan'ın ailesinden kimseyi çağırmamıştı.

İkili, evliliklerinde kara bulutlar dolaştığını kabul etmişti. Ancak boşanacakları haberlerini her fırsatta yalanlamışlardı.

"SIKTI ARTIK"

Eşi Buse Varol ile kötü günleri geride bıraktıklarını söyleyen Alişan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü şarkıcı, "Her şey normale döndü artık.

Aile meselesi, boş verin. Kimse de konuşmasın, kimsenin haddine değil. Annesi, babası, yok osu, yok busu. Bu konular beni sıktı, yeter artık." şeklinde sitemkar bir açıklamada bulundu.

2018'de dünyaevine giren oyuncu Buse Varol ile Alişan, bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.