18 kilo altınım var demişti! Kobra Murat'tan yeni açıklama geldi

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Caner Toygar'ın yayınında '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' dediği çok konuşulan Kobra Murat, son olarak da 4 katlı bir bina yaptırmıştı.

CANER TOYGAR'I SUÇLADI

"Çocuklarımın hepsine ev aldım. Kızıma en son yazlık aldım. Emekliliğim yok, evlerim var. Kira gelirim var, onlar da çocuklarımın. İki tane daha evim, iki dükkanım var." açıklamasıyla da dikkat çeken Kobra Murat, Caner Toygar'ı suçladı.

MONTAJ

Kobra Murat, katıldığı yayında "Orada şey yaptılar Caner kofik yaptı bana, arkadaşım o benim kardeşim senin gibi evladım...YouTube programı vardı, oğlum dedim ben normalde biriktirseydim 18 kilo altınım olurdu çoluğa çocuğuma aldım dedim ama onlar fotomontaj yapmışlar." dedi.

"PEŞİME DÜŞTÜLER"

Kobra Murat devamında ise "Onun için CİMER bile peşime düştü yani, Maliye geldi, öyle altınlarım var ama çoluğumun çocuğumun yani hediyeleri onlar bir de 14 ayar kaba altınlar. Sattığın zaman yarı paraya satıyorsun." dedi.